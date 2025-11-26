В Грузии поддержали упразднение созданной при Саакашвили администрации Южной Осетии

За законопроект проголосовали 86 депутатов

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии в первом чтении поддержал признание утратившими силу законов, по которым при экс-президенте Михаиле Саакашвили была создана временная администрация Южной Осетии. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 86 депутатов. Один был против. Согласно инициативе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", созданный при Саакашвили орган будет упразднен с 1 января 2026 года.

О решении правительства Грузии упразднить администрацию Южной Осетии 17 ноября сообщил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, на фоне того, как Грузия долгие годы работает над усилением политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, использование термина "Южная Осетия" со стороны предыдущих властей "было предательством конституции и национальных интересов". По утверждению Папуашвили, решение о создании администрации Южной Осетии в 2007 году способствовало восстановлению границ упраздненной в 1990 году Юго-Осетинской автономии, что послужило впоследствии одним из факторов, способствовавших конфликту 2008 года.

Администрация Южной Осетии была сформирована в Грузии в 2007 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили. На администрацию, базировавшуюся в Тбилиси, были возложены функции руководства бывшим автономным округом, несмотря на утрату контроля над Южной Осетией грузинскими властями. В основном администрация под управлением Владимира Санакоева, а с 2022 года - Тамаза Бестаева, занималась гуманитарными вопросами, помогая югоосетинским беженцам.