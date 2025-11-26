МИД Литвы подтвердил получение ноты Белоруссии о политических консультациях

Вильнюс против подобных встреч

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Литва еще на прошлой неделе получила официальную ноту Белоруссии о необходимости проведения политических консультаций по пограничному урегулированию. Это подтвердил МИД балтийской республики.

"Единственное требование, предъявленное Белоруссией Литве, касается проведения политических консультаций. В форме ноты оно поступило в пятницу", - приводятся в сообщении слова советника министра иностранных дел Кристины Беликовой.

Причину, почему ранее литовский МИД о ноте не сообщал, она не уточнила.

Как заявил глава МИД Кестутис Будрис, Вильнюс готов к переговорам по пограничному урегулированию на техническом уровне погранведомств, но против политических консультаций.