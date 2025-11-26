Парламент Румынии ввел уголовную ответственность за нарушение санкций против РФ

Закон также проясняет механизмы взаимодействия и координации между органами власти, участвующими в применении санкций, сообщили в румынском МИД

БУХАРЕСТ, 26 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии одобрила подавляющим большинством голосов поправки к постановлению правительства о международных санкциях, согласно которым нарушение рестрикций, включая антироссийские, становится правонарушением.

"Законопроект предусматривает, что нарушение или уклонение от международных санкций, в том числе против РФ, становится тяжким правонарушением, находящимся в компетенции Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT), - указывается в сообщении МИД Румынии. - Кроме того, закон проясняет механизмы взаимодействия и координации между органами власти, участвующими в применении санкций, и устанавливает уголовную ответственность для физических и юридических лиц, поддерживающих организации, которые находятся под санкциями".

Приняв поправки, Румыния включила в национальное законодательство директиву ЕС об уголовной ответственности за обход и нарушение европейских санкций, сообщили в МИД.

Ранее этот нормативный акт, выдвинутый МИД и Минюстом, был одобрен Сенатом (верхней палатой) и теперь будет направлен на утверждение президенту.