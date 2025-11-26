Jeune Afrique: глава Гвинеи-Бисау заявил о своем аресте из-за госпереворота

Он организован начальником Генерального штаба армии, отметил Умару Сисоку Эмбало

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил о том, что в стране происходит государственный переворот и он задержан военными. Как сообщил журнал Jeune Afrique, глава государства сам дозвонился до редакции и рассказал об этом.

По словам президента, переворот организовал начальник Генерального штаба армии.

Сисоку Эмбало сообщил, что в отношении него не были совершены насильственные действия. Он добавил, что причина происходящего - попытка подорвать результаты президентских выборов.

Арест Сисоку Эмбало произошел в его кабинете в президентском дворце около 13:00 по местному времени (16:00 мск). Одновременно, по информации Jeune Afrique, были арестованы начальник Генерального штаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде.

Стрельба началась возле президентского дворца около 13:25 по местному времени (16:25 мск). Военные перекрыли главную дорогу, ведущую к дворцу. Их принадлежность к какой-то конкретной части не установлена. Ранее южноафриканская радиостанция SABC сообщала, что в отношениях между президентской гвардией и армией существует высокая напряженность.

Нынешние события происходят в момент, когда избирком ведет подсчет голосов на состоявшихся в стране 23 ноября президентских и парламентских выборах. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов должны быть объявлены избиркомом 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая Сисоку Эмбало, который добивался переизбрания