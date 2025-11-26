AFP: вблизи президентского дворца в Гвинее-Бисау произошла стрельба

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Стрельба слышна около президентского дворца в Гвинее-Бисау. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, люди в военной форме взяли под контроль главную дорогу, ведущую к дворцу, расположенному в столице страны Бисау. Как отмечает агентство, пока еще не ясно, ведется ли стрельба непосредственно у президентского дворца или в кварталах около него.

В сообщениях в социальных сетях страны утверждается, что стрельба началась около 13:25 по местному времени (16:25 мск). Она носит непрерывный и интенсивный характер.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает о стрельбе вблизи здания национальной избирательной комиссии. Ситуация, по его словам, остается неопределенной. Оба здания расположены в административном районе столицы Бисау на расстоянии около 1 км друг от друга.

Избирком ведет подсчет голосов на состоявшихся в стране 23 ноября президентских и парламентских выборах. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов должны быть объявлены избиркомом 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая Умару Сисоку Эмбало.

Накануне кандидат от одной из оппозиционных групп Фернандо Диаш де Кошта объявил о своей победе на президентских выборах.