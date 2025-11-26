ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фицо назвал Лаврова замечательным главой МИД РФ

Премьер Словакии отметил, что Сергей Лавров является министром, который упорно отстаивает интересы России
14:57
БРАТИСЛАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова замечательным министром иностранных дел. Об этом он заявил на встрече с журналистами, в ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание главы российского внешнеполитического ведомства, что Фицо, его премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в чешские премьеры Андрей Бабиш прагматичны и думают о своих гражданах.

"Господин Лавров - замечательный министр иностранных дел. Надеюсь, это никто не будет подвергать сомнению, - сказал Фицо. - Говорю о его [Лаврове] профессионализме. Не говорю сейчас о содержании его политических взглядов. Я встречался с ним много раз".

Словацкий премьер подчеркнул, что Лавров - "министр, который упорно, повторяю, упорно отстаивает интересы РФ". По его мнению, главе российского МИД следует выразить уважение, как "выдающемуся дипломату мирового масштаба и эксперту". 

