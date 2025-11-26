Египет пытается добиться прекращения нападений Израиля на Ливан

Министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты отметил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Сохранение стабильности и безопасности в Ливане является приоритетом политики Каира, который пытается предотвратить новую военную эскалацию. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

"Наши усилия нацелены на то, чтобы остановить израильские нападения, которые нарушают ливанский суверенитет, - отметил дипломат. - Мы считаем, что использование силы не принесет результатов и хотим оградить Ливан от любой агрессии".

Глава египетского МИД провел в среду переговоры в Бейруте с президентом Ливана Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Берри. Он предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, которая, по его мнению, не отвечает ничьим интересам, в том числе Израиля.

"Мы пытаемся добиться деэскалации ситуации посредством прямого или косвенного диалога между сторонами", - указал Абдель Аты. Как подчеркнул дипломат, Израиль должен прекратить атаки и позволить ливанской армии выполнить со всей ответственностью поставленную перед ней задачу по разоружению неправительственных формирований.

Новостной портал Naharnet отмечает, что визит главы внешнеполитического ведомства Египта в Бейрут проходит на фоне воинственных заявлений со стороны Израиля. В среду министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что если шиитское движение "Хезболлах" не сдаст оружие до конца года, то Израиль "снова начнет действовать в Ливане со всей силой".