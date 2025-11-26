Генерал Денис Н'Канья объявил о захвате военными власти в Гвинее-Бисау

Границы страны закрыты и остановлен подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Заявление о захвате военными власти в Гвинее-Бисау зачитал журналистам в штабе армии бригадный генерал Денис Н'Канья, возглавлявший до нынешних событий президентскую военную канцелярию. Он выступил по национальному телевидению, объявив, что военные полностью контролируют страну.

"Деятельность всех государственных институтов приостанавливается", - сказал он. Н'Канья утверждал, что им был раскрыт план по дестабилизации Гвинеи-Бисау "с участием действующих в стране наркобаронов". Он заявил, что к ввозу в Гвинею-Бисау готовилась партия оружия "для изменения конституционного строя".

Н'Канья сообщил, что границы Гвинеи-Бисау закрыты, приостанавливается работа всех СМИ, а также вводится комендантский час. Прекращен подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах. Избирком планировал объявить их результаты 28 ноября.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который участвовал в выборах и добивался переизбрания на второй срок, арестованы путчистами. Задержан и ряд высших офицеров.

В ведении президентской военной канцелярии находится координация всех военных вопросов, связанных с аппаратом президента, включая обеспечение безопасности главы государства и его резиденции, а также связь между президентом и высшим военным командованием.

Гвинея-Бисау, население которой достигает 2,2 млн человек, расположена на западе Африки. С момента обретения независимости в 1974 году страна пережила четыре успешных государственных переворота и около десятка неудачных.