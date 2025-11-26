В Белоруссии заявили, что власти Литвы ведут себя как "нашалившие дети"

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко также выразил сожаление, что из-за действий литовских "горе-политиков" в ситуации на границе страдают простые люди

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Литовские власти в ситуации на границе с Белоруссией ведут себя как "обидевшиеся нашалившие дети". Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

"Это такая политическая игра. Как непонятно на кого и за что обидевшиеся нашалившие дети. Я уверен, что рано или поздно это, конечно же, закончится. Должно быть цивилизованное решение в результате переговоров по линии МИД, как и сказал глава государства [Александр Лукашенко]", - отметил он на встрече с представителями Гомельского домостроительного комбината. Соответствующий видеофрагмент опубликовала пресс-служба законодательного органа.

Спикер законодательного органа также выразил сожаление, что из-за действий литовских "горе-политиков" страдают простые люди.

Литва 29 октября решила в одностороннем порядке на месяц закрыть границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожает безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.