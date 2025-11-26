Прокуратура штата Джорджия намерена прекратить дело против Трампа

Речь идет о завершении производства по делу относительно попыток президента США и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура штата Джорджия подала в среду ходатайство о прекращении производства по делу относительно попыток президента США Дональда Трампа и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате.

"После тщательного изучения дела, изучения применимого законодательства и прецедентного права, до передачи дела жюри присяжных штат ходатайствует о прекращении делопроизводства по причине служения интересам правосудия", - указывается в документе, направленном обвинением штата в суд округа Фултон.

Прокуратура Джорджии вела расследование по этому делу с февраля 2021 года и предъявляла обвинения в отношении американского лидера по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками. Обвинение утверждало, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назначено на октябрь 2023 года, но затем было отложено на неопределенный срок.