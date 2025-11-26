Посол ОАЭ в РФ: Абу-Даби надеется на укрепление партнерства с Москвой

По словам Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера, Объединенные Арабские Эмираты ценят конструктивное сотрудничество между двумя странами "в рамках Евразийского экономического союза"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Абу-Даби рассчитывает на расширение плодотворного сотрудничества с Москвой во всех областях. Об этом заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.

"Мы в ОАЭ рассчитываем на расширение плодотворного сотрудничества с Российской Федерацией и укрепление нашего партнерства во всех областях для достижения развития и процветания наших народов и поддержки усилий по достижению стабильности и процветания как на региональном, так и на международном уровнях. Мы также привержены продолжению консультаций и совместной координации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, как в рамках двусторонних отношений, так и в многосторонних рамках", - отметил дипломат.

По словам посла, в этом контексте ОАЭ ценят конструктивное сотрудничество между двумя странами "в рамках Евразийского экономического союза, в котором ОАЭ принимают активное участие, руководствуясь видением и директивами своего мудрого руководства и верой в важность укрепления международного сотрудничества и поддержки усилий, направленных на достижение устойчивого развития и построение сбалансированных партнерских отношений на глобальном уровне".

Дипломатические отношения между РФ и ОАЭ были установлены 8 декабря 1971 года.