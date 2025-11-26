Более 70 тыс. граждан ОАЭ посетили Россию в 2025 году

Объединенные Арабские Эмираты в 2025 году приняли более 2 млн российских туристов, отметил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 2025 году приняли более 2 млн российских туристов, Россию в этом году посетили более 70 тысяч граждан ОАЭ. Об этом заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.

Дипломат подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию связывают тесная дружба и прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах. "За последние годы отношения между нашими странами добились значительного развития в различных областях: политической, экономической, культурной, научной, медицинской, туристической и других сферах", - подчеркнул он.

"В этом контексте туризм является ярким примером этих тесных отношений: число граждан Эмиратов, посетивших Россию в 2025 году, превысило 70 000 человек, а ОАЭ в том же году приняли более 2 млн российских туристов", - отметил посол.