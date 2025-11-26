В Болгарии проходят массовые протесты из-за закона о бюджете

Граждане настаивают на изменении параметров бюджета, прежде всего на отказе от повышения на 2% пенсионных отчислений и налога на депозиты

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Ленкин/ ТАСС

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Масштабный протест оппозиции с требованием изменения ключевых параметров государственного бюджета, который впервые будет в евро, парализовал центр столицы Болгарии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на улицы города в районе парламента, правительства и администрации президента вышли несколько тысяч человек, которые блокировали все входы и выходы из парламента.

Граждане настаивают на изменении параметров бюджета, прежде всего на отказе от повышения на 2% пенсионных отчислений и налога на депозиты, требуют повышения зарплат в бюджетном секторе и перераспределение средств по различным направлениям.

В центре города работают усиленные полицейские наряды, а административные здания охраняет жандармерия.

Протесты проходят и в других городах страны.

В новом бюджете запланированы доходы в размере более €51 млрд и расходы - около €55 млрд, также в новый бюджет заложен дефицит в размере около 3% ВВП, около €3,2 млрд, и разрешен дополнительный долг в €10,8 млрд, в связи с чем общая сумма государственного долга Болгарии в 2026 году может достичь €37,6 млрд (около 31,3% ВВП).