ICAN: переговоры по Украине дают шанс снизить ядерные риски в Европе

Эксперты организации отметили возврат "к ядерной риторике в стиле холодной войны"

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мирные переговоры по Украине дают шанс снизить ядерные риски после нескольких лет усиления ядерной напряженности в Европе на фоне конфликта, говорится в пресс-релизе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

По оценкам организации, конфликт на Украине "значительно усилил ядерную напряженность в Европе". В частности, эксперты ICAN отметили возврат "к ядерной риторике в стиле холодной войны". После более чем трех лет ядерных угроз "любое мирное предложение для Украины" представляет возможность укрепить региональную безопасность и дает "шанс снизить ядерные риски", считают в организации. В связи с этим в ICAN приветствовали предложения США по урегулированию конфликта, которые включают "положения о том, что Украина останется безъядерным государством в соответствии со своими обязательствами по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС), а Вашингтон и Москва продлят срок действия договоров о контроле над вооружениями и нераспространении".

На прошлой неделе Вашингтон предложил план украинского урегулирования, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в Мельбурне (Австралия). Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.