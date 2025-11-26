Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год

По итогам голосования сенаторы отменили решение нижней палаты не повышать пенсионный возраст и отказались от поправки к изначальному бюджету, предполагающей индексацию пенсий и социальных пособий

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Франции одобрил законопроект о бюджете социальной системы страны на 2026 год, среди прочего восстановив скандальную пенсионную реформу, которую ранее отменили в Национальном собрании (нижней палате парламента). Трансляция голосования велась на сайте парламента.

По итогам голосования сенаторы отменили решение нижней палаты не повышать пенсионный возраст и отказались от поправки к изначальному бюджету, предполагающей индексацию пенсий и социальных пособий. Кроме того, сенаторы приняли поправку об увеличении количество рабочих часов с 1 607 до 1 619 в течение года, но отменили поправку, предусматривающую повышение взносов на медицинское страхование. Таким образом они согласовали социальный бюджет с дефицитом на уровне €17,6 млрд, что примерно соответствует первоначальному замыслу правительства.

После этого законопроект должен отправиться на согласование в совместный комитет, где семь депутатов Нацсобрания и семь сенаторов должны будут выработать компромиссную версию, которая и отправится в финальное чтение в Нацсобрание. В первом чтении депутаты не успели проголосовать за законопроект о социальном бюджете в срок из-за большого количества поправок, отдав на рассмотрение в Сенат незаконченный проект, в котором дефицит социального бюджета вместо сокращения увеличился с €23 до €24 млрд.

Пенсионная реформа, подразумевающая увеличение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, а также отмену ряда льготных пенсионных режимов, была принята в обход парламента правительством Элизабет Борн в 2023 году. Это решение вызвало массовые протесты по всей стране, однако, несмотря на это, власти продолжили ее реализацию. Перед рассмотрением бюджета на 2026 год премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, чтобы избежать вотума недоверия, внес на голосование в ходе первого чтения поправку к бюджету на 2026 год о приостановке непопулярной пенсионной реформы 2023 года. За эту меру проголосовали 255 парламентария, тогда как 146 высказались против.