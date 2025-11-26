CNN: США не планируют приглашать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026 году

По данным телеканала, Вашингтон "вместо этого планирует пригласить Польшу для участия на высоком уровне" в упомянутых мероприятиях

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не намерена приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые, как планируется, пройдут в 2026 году в американском штате Флорида. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам его источника, администрация США "вместо этого планирует пригласить Польшу для участия на высоком уровне" в упомянутых мероприятиях. Как отмечается в публикации, отказ допустить ЮАР до участия в саммите стал бы "беспрецедентным шагом" со стороны Вашингтона.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил журналистам телеканала, что "слышал о домыслах" относительно таких планов американской стороны. "Пока мы не получим официальное сообщение, мы будем относиться к этому лишь как к домыслам", - добавил он.

Саммит Группы двадцати прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Участие в нем принимали все страны G20 за исключением США. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Американский президент Дональд Трамп в сентябре заявил, что не поедет на саммит Группы двадцати в ЮАР. Позднее он уточнил, что участвовать не будет никто из американских представителей. Трамп назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

Соединенные Штаты займут место председателя G20 с 1 декабря 2025 года на последующие 12 месяцев. Как планируется, саммит Группы двадцати в 2026 году состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами.