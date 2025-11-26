Фицо не уволит советника из-за упоминания в досье Эпштейна

Премьер-министр Словакии назвал Мирослава Лайчака замечательным дипломатом "с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами"

БРАТИСЛАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не уволит с поста своего советника экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, имя которого упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Господин Лайчак не сделал ничего, что вынуждало бы меня освободить его от должности советника, - сказал премьер. - Это замечательный дипломат с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами".

17 ноября на новостном портале Euractiv появилась информация, что имя Лайчака зафиксировано в документах по делу Эпштейна. Согласно порталу, финансист, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в своей переписке называл словацкого экс-министра человеком, обладающим международным влиянием. После этого зампредседателя Национального совета (парламента) Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал Фицо отстранить дипломата от должности советника.

"Я был бы сумасшедшим, если бы не использовал возможность [иметь Лайчака среди советников]", - заявил на это Фицо.