МИД Грузии: ЕС допустит ошибку, если отменит безвизовый режим для грузинов

Ереван проделал много шагов для того, чтобы необходимые требования для безвизового режима были удовлетворены, отметила глава грузинского дипведомства Мака Бочоришвили

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Евросоюз допустит стратегическую ошибку, если примет решение об отмене безвизового режима для граждан Грузии. Об этом заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили.

"Грузия проделала много шагов для того, чтобы необходимые требования для безвизового режима были удовлетворены, чтобы наши граждане без всяких преград путешествовали в странах Евросоюза. Я бы сказала так, если это решение (отмена безвизового режима - прим. ТАСС) будет принято со стороны ЕС, это будет огромной стратегической ошибкой", - сказала Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций назывался конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо ЕК очередной попыткой шантажа.