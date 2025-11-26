Стояногло: Молдавия предпочла шоу расследованию вокруг ситуации с БПЛА

В нормальной правовой системе такой объект - вещдок, и его маршрут строго определен, подчеркнул молдавский экс-генпрокурор

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат парламента, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выразил обеспокоенность действиями правительства республики, которое предпочло сделать шоу из ситуации с беспилотником вместо расследования и доказательств его падения на территории республики.

"В нормальной правовой системе такой объект - вещдок, и его маршрут строго определен: немедленная изоляция, документирование, опечатывание, направление на экспертизу, выводы, ответственность. В Молдове 2025 [года] - все наоборот", - прокомментировал Стояногло решение властей разместить беспилотник на входе в МИД и устроить там встречу посла РФ Олега Озерова с молдавскими журналистами.

"Уничтожена цепочка сохранности доказательств, что делает любые дальнейшие выводы недостоверными, уязвимыми и спорными. Расследование, начинающееся как шоу, неизбежно заканчивается фарсом", - добавил бывший генпрокурор.

В среду российский дипломат выразил недоумение в связи с установившейся в Кишиневе практикой делать громкие заявления без предварительных разбирательств. Он призвал Молдавию не допускать воздействия внешних игроков на отношения между двумя странами, прекратить дипломатические демарши и вернуться к конструктивному диалогу, чтобы остановить дальнейшую деградацию двусторонних отношений.

Во второй половине ноября Озерова дважды вызывали в МИД, где молдавская сторона заявляла о нарушении воздушных границ и выражала протест. Никаких доказательств этих нарушений, по словам дипломата, предоставлено не было.

Отношения между Кишиневом и Москвой начали ухудшаться в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно охладели, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов.