МИД Приднестровья: силовики Молдавии пытаются сорвать выборы в парламент страны

Министерство иностранных дел республики направило обращение об инцидентах ОБСЕ

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Приднестровья проинформировало ОБСЕ и представителей Молдавии на переговорах по урегулированию приднестровского конфликта о попытках срыва силовиками начавшегося голосования по выборам в Верховный совет непризнанной республики.

"Обращение о фактах нарушения направили представителям Молдавии в переговорном процессе и делегации миссии ОБСЕ. В документе подчеркнули необходимость проведения соответствующей проверки и получения разъяснений", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что сотрудникам избирательных комиссий стали поступать анонимные звонки с угрозами с телефонных номеров, зарегистрированных в Молдавии, с требованиями уволиться. В противном случае против них обещают возбудить уголовные дела по закону "о сепаратизме", который недавно принял молдавский парламент. По этим фактам в Приднестровье было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Досрочное голосование на выборах в Верховный совет и местные органы власти началось в Приднестровье в понедельник. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии, оно пройдет в период с 24 по 27 ноября в городских, районных территориальных избирательных комиссиях, а с 28 по 29 ноября - в участковых избирательных комиссиях.

Всего на 33 депутатских мандата в парламенте Приднестровья претендуют 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируется 491 кандидат на 469 мест. В городских и районных советах на 183 депутатских мандата претендуют 235 кандидатов.

Депутаты Верховного совета избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе. По данным Минюста Приднестровья, зарегистрированы десять политических партий, однако единственной заметной политической силой из них выступает партия "Обновление". Традиционно кандидаты в депутаты баллотируются как самовыдвиженцы в своих избирательных округах, в местном парламенте нет фракций. Полномочия парламента Приднестровья сильно ограничены. Президент назначает правительство, имеет право накладывать вето на законы.