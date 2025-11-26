Guardian: спецслужбы Европы могли "слить" записи переговоров Ушакова и Уиткоффа

За утечкой также могла стоять Украина, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы европейских стран, наиболее вероятно, стоят за утечкой переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего сотрудника разведки.

По его мнению, европейские спецслужбы могли "слить" в прессу информацию о разговоре, чтобы сорвать усилия Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине. Другой источник издания предположил, что за утечкой могут стоять сотрудники Центрального разведывательного управления США или Агентства национальной безопасности, недовольные политикой администрации президента Дональда Трампа.

Газета также указала, что "слив" могла организовать Украина, которая была бы заинтересована подорвать позиции Уиткоффа. Однако, как добавила The Guardian, "риск катастрофической ссоры с американцами в случае поимки с поличным заставил бы украинских чиновников крепко задуматься" о целесообразности таких действий.

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором якобы приводятся стенограммы телефонных разговоров Уиткоффа с Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что беседы состоялись 14 и 29 октября соответственно. Сам Ушаков говорил, что "некоторые утечки носят фейковый характер", а другие он комментировать не будет, потому что разговоры ведутся в закрытом режиме и не должны разглашаться.

Политические оппоненты действующей вашингтонской администрации утверждали, в частности, что Уиткофф вел переговоры в слишком доброжелательном по отношению к России ключе. Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что Уиткофф проводил консультации в стандартной форме.