Вэнс: конфликт на Украине изменил представления о тактике боевых действий

Вице-президент США отметил, что ВС Соединенных Штатов "чтобы быть лучшими", требуются новые "технологии и подготовка"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру, что тактика ведения боевых действий изменилась, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Посмотрите на происходящее в России и на Украине, посмотрите на происходящее в рамках некоторых наших контртеррористических миссий, подумайте, что могло бы произойти в будущем в ходе следующего военного конфликта. Это будут не те военные действия, в которых мы принимали участие 20 лет назад. Эта война будет очень отличаться", - сказал он, выступая на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.

"Теперь используются беспилотники, теперь ведутся кибервойны, теперь космические спутники так же важны для военных, как винтовка, танк или самолет 20-30 лет назад", - пояснил он. Вице-президент США отметил, что пока у ВС США "все еще много танков, много винтовок", но, "чтобы быть лучшими", им теперь также требуются новые "технологии и подготовка".

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что ВС США активно изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет также неоднократно выступал с подобными заявлениями, отмечая, что Вашингтон извлекает уроки из украинского конфликта и меняет подход к оборонным закупкам.