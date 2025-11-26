Diario Libre: США используют аэропорты Доминиканы для борьбы с наркотрафиком

По данным газеты, такое разрешение в связи с визитом главы Пентагона Пита Хегсета дал президент республики Луис Абинадер

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики разрешили Соединенным Штатам использовать два своих главных международных аэропорта - Las Américas и San Isidro, расположенных в столичном регионе страны, в связи с визитом военного министра США Пита Хегсета.

Как сообщила доминиканская газета Diario Libre, президент центральноамериканской республики Луис Абинадер дал разрешение использовать даже зоны ограниченного доступа аэропортов для перевозки оборудования и технического персонала в связи с официальным визитом военного министра Пита Хегсета. Газета в статье под заголовком "Доминиканская Республика разрешит США использовать аэропорты San Isidro и Las Américas для борьбы с наркотрафиком" опубликовала видео, на котором запечатлен самолет ВВС США, уже находящийся в аэропорту Las Américas. В публикации отмечается, что Абинадер не конкретизировал срок действия разрешения.

Пентагон ранее сообщил о запланированном на среду визите Хегсета в Санто-Доминго, где он проведет встречи с высшим руководством Доминиканы.