Трамп: хорошие отношения США и КНР выгодны Японии

По сведениям The Wall Street Journal, американский лидер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей придерживаться более сдержанной риторики касательно Тайваня

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Между Пекином и Вашингтоном установились хорошие отношения, и это выгодно в том числе Токио. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, предоставленном пресс-службой Белого дома газете The Wall Street Journal (WSJ).

"У Соединенных Штатов очень хорошие отношения с Китаем, и это хорошо также для Японии - нашего дорогого и близкого союзника, - убежден американский лидер. - По моему мнению, председатель Си [Цзиньпин] значительно увеличит закупки соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции". Трамп также отметил, что США заключили "замечательные торговые сделки с Японией, Китаем, Южной Кореей".

По сведениям WSJ, американский лидер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей придерживаться более сдержанной риторики касательно Тайваня и не делать заявлений, провоцирующих негативную реакцию КНР. По мнению неназванных японских чиновников, побеседовавших с газетой, Трамп не хочет рисковать улучшением отношений Вашингтона с Пекином.

WSJ считает, что этот эпизод свидетельствует о наступлении "новой реальности в отношениях США и Китая". "Торговое перемирие с Китаем и вопрос Тайваня стали неразрывно связаны между собой", - полагает издание.

Недавнее высказывание Такаити в парламенте о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону", вызвало резкое недовольство Пекина и привело к заметному ухудшению отношений между двумя странами. На этом фоне МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Кроме того, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь заявил, что премьер-министр Японии должна принести извинения жителям Тайваня за свои недавние слова об острове.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.