Yonhap: в Южной Корее подтвердили смерть своего наемника на Украине

По информации агентства, гражданин республики умер в боях на территории ДНР в мае

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Южнокорейские власти подтвердили смерть своего гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Министерства иностранных дел Республики Корея.

Раскрывается только фамилия этого человека - Ким, ему было от 50 до 60 лет. По информации Yonhap, наемник умер в боях на территории ДНР в мае.

Ранее уже появлялись сообщения о гибели южнокорейских граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине. Но, как указывает Yonhap, южнокорейские власти тогда отвечали, что они "проверяют информацию".