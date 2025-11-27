NYT: США будут давить на союзников по вопросу иммиграционной политики

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал американских дипломатов обратить особое внимание правительств на совершенные иммигрантами преступления, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио отдал распоряжение американским дипломатам в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в странах Европы оказать давление на правительства этих государств, чтобы они ограничили поток иммигрантов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующую дипломатическую телеграмму.

По информации газеты, Рубио призвал американских дипломатов обратить особое внимание правительств на совершенные иммигрантами преступления, чтобы побудить их к ужесточению ограничений на въезд в свои страны. В тексте телеграммы говорится, что подобные случаи "широко распространены и подрывают социальную сплоченность и общественную безопасность".

Кроме того, дипломаты должны направлять в штаб-квартиру Госдепартамента отчеты о преступлениях, связанных с иммигрантами, а также анализ того, как принимающие правительства решают эти проблемы, включая "политику, которая неоправданно благоприятствует мигрантам в ущерб местному населению". Случаи поддержки иностранными правительствами нелегальной или массовой миграции должны быть включены в ежегодные доклады о соблюдении прав человека, пишет NYT со ссылкой на представителей Госдепаратмента.

По информации одного из источников газеты, телеграммы, посвященные решению иммиграционных проблем в Латинской Америке и других регионах, также вскоре будут направлены в диппредставительства в этих странах.

Как сообщает газета, администрация президента США Дональда Трампа обвиняет европейские правительства в попытках цензурировать высказывания крайне правых политических партий на эти темы. Госдепартамент поручил дипломатам описывать случаи подобной цензуры.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.