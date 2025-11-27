Эксперт Шуцман: поражение Украины станет крахом глобалистского проекта Запада

По мнению соведущего ток-шоу Russia Up Close, европейские политики опасаются, что неспособность ослабить Россию приведет к потере их влияния

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Победа России на Украине приведет к окончательному краху глобалистского проекта, за который цепляются правящие круги Европы. Такое мнение высказал ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

"Европейский политический класс борется не просто за геополитические преимущества, но за выживание более масштабного глобалистского проекта. Они опасаются, что неспособность ослабить Россию приведет к потере их влияния в западном мире и воодушевит население их стран, все более готовое бросить им вызов", - считает эксперт.

Шуцман отметил, что "годы политической изоляции заставили многих в Брюсселе поверить, что у них есть власть, но отсутствует необходимость отвечать за свои дела перед народом". Этим, по его словам, объясняются попытки ряда европейских стран затянуть или вовсе сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.