Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о филиале ЧелГУ

Согласно подписанному в 2024 году соглашению, в учебном заведении обучение будет проводиться на казахском, русском и других языках

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ).

Соглашение подписано в Астане в ноябре 2024 года. "Ратификация соглашения позволит урегулировать деятельность и условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в городе Костанай с целью долгосрочного сотрудничества и углубления международного взаимодействия в сфере высшего образования", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Соглашение предусматривает обучение в филиале на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартам высшего образования Казахстана и федеральными государственными требованиями России. Оно регулирует требования к выдаче документов об образовании, получению лицензии, проведению контроля и прохождению аккредитации образовательной деятельности.

Соглашением определено, что прием студентов будет осуществляться на основе Единого национального тестирования с соблюдением требований к пороговому баллу. Выданные филиалом дипломы будут признаваться в соответствии с международными договорами и законодательством Казахстана. Документ также обязывает филиал вуза вести образовательную деятельность на основании лицензии Казахстана и соответствующей аккредитации.

После принятия парламентом закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета поступит на подпись президенту Казахстана.