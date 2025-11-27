Эксперт Хуан: премьер Японии проверяла реакцию Трампа заявлениями о Тайване

Выступление Санаэ Такаити в парламенте было тщательно спланированной проверкой, устроенной японской правой политической группировкой, считает Хуан Цзин

ШАНХАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити проверяла реакцию президента США Дональда Трампа своими высказываниями о Тайване и "коллективной обороне". Такое мнение выразил заслуженный профессор Шанхайского университета международных исследований Хуан Цзин.

"На первый взгляд, она провоцировала Китай, но на самом деле наблюдала за тем, как Трамп будет действовать в этой ситуации", - сказал эксперт, слова которого приводит издание Guancha. Выступление Такаити в парламенте было тщательно спланированной проверкой, устроенной японской правой политической группировкой, считает Хуан Цзин.

В октябре Трамп сначала объявил о своем визите в Японию, а затем об американо-китайском саммите в Южной Корее. В Японии, а также среди некоторых обозревателей в КНР сложилось впечатление, что визит Трампа в Токио приведет к совместным усилиям по сдерживанию Китая, сказал эксперт. Однако на встрече лидеров США и КНР не затрагивались негативные для Пекина темы, такие как тайваньский вопрос, избыточные производственные мощности, права человека в Тибете, Синьцзяне и т. д., они обсуждали только китайско-американское сотрудничество, отметил Хуан Цзин. "Это еще больше усилило беспокойство Японии", - сказал он.

Токио заинтересован в жесткой политике США в отношении тайваньского вопроса, считает профессор. По словам эксперта, Тайвань представляет собой "заклепку" в послевоенной архитектуре безопасности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее устранение привело бы к разрыву коридоров безопасности Японии в Юго-Восточной Азии и других регионах.

Хуан Цзин полагает, что Токио ожидал сильной поддержки от Вашингтона после слов Такаити о Тайване, но это означало взятие Японией на себя инициативы в отношениях с США. "Это было воспринято как хвост, который виляет собакой, что ненормально и неприемлемо для США, - отметил профессор. - Трамп со своим темпераментом, безусловно, не хотел бы, чтобы другие страны диктовали ему что-либо". Американский президент не захотел ввязываться в риторику вокруг Тайваня, так как Китай мог заподозрить США в подстрекательстве Японии, что потенциально могло бы повлиять на китайско-американское сотрудничество, считает эксперт.

Обострение отношений Пекина и Токио

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Также Китай уведомил Японию, что приостановит импорт японских морепродуктов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.