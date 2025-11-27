Politico: ЕС вынужден помогать странам Балтии из-за санкций против РФ

По прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП Эстонии в 2025 году составит 0,6%

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделит временную финансовую помощь странами Балтии, которые страдают от последствий антироссийских санкций, в том числе нехватки туристов, инвестиций и снижения торговли с Россией. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По их данным, план поддержки разрабатывает еврокомиссар Рафаэле Фитто, ответственный за проведение реформ и региональное развитие. Представители стран региона ездят в Брюссель с "длинными списками пожеланий", они надеются, что план Фитто поможет вдохнуть жизнь в их экономики, пишет издание. Ожидается, что вопрос о предоставлении помощи будет одним из основных на саммите лидеров восточноевропейских стран в Хельсинки 16 декабря.

"Мы хотим, чтобы нашему региону - восточному флангу, в том числе Литве, - оказывалось особое внимание, потому что мы столкнулись с негативными последствиями геополитической ситуации. Иногда сложно убедить инвесторов, что у нас есть все возможности [для развития бизнеса]", - сказал изданию министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус.

Скептики при этом считают, что любая помощь, которую сможет выделить ЕК, будет недостаточной, "учитывая масштаб проблемы и тот факт, что в семилетнем бюджете объединения остается все меньше средств". Дипломат одной из стран ЕС на условиях анонимности предположил, что Фитто, возможно, не сможет предложить странам дополнительное финансирование, а, скорее, выступит с предложениями для следующего семилетнего бюджета, рассчитанного на 2028-2035 годы. Страны региона хотели бы, чтобы одной из мер поддержки стало упрощение правил ЕС по государственной помощи, и правительства стран Балтии могли субсидировать компании, столкнувшиеся с кризисом.

Как пишет издание, антироссийские санкции "нанесли удар" по Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве, тогда как на экономической ситуации в регионе также сказались высокие темпы инфляции после пандемии коронавируса. На фоне нехватки туристов и инвестиций снизились цены на недвижимость, из-за чего компаниям сложнее брать кредиты под залог имущества. По словам министра финансов Эстонии Юргена Лиги, многие потеряли "деловые трансграничные связи". "Эстонская экономика больше всех пострадала от войны, которая вызвала проблемы с инвестициями и трудоустройством ", - добавил он.

По прогнозу ЕК, рост ВВП Эстонии в 2025 году составит 0,6%, что ниже среднего в ЕС. Другим признаком проблем в регионе издание называет нарушение правительством Финляндии правил бюджетной политики ЕС, поскольку в 2025 году дефицит бюджета страны второй раз подряд превысит 3% ВВП.