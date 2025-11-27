В Гвинее-Бисау после военного переворота ограничили доступ к некоторым соцсетям

Захватившие власть военные временно запретили жителям страны пользоваться Facebook, TikTok и YouTube

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау, объявили о временном ограничении доступа к некоторым социальным сетям, в том числе к Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), TikTok и YouTube на территории западноафриканской страны. Об этом сообщила гвинейская газета Democrato.

Читайте также

Арест президента и захват власти. Главное о военном перевороте в Гвинее-Бисау

Данная мера направлена на минимизацию рисков распространения контента, который может спровоцировать насилие или послужить источником дезинформации. Между тем, некоторые другие цифровые платформы, например, WhatsApp, пока продолжают работать в штатном режиме.

Военные пришли 26 ноября к власти в Гвинее-Бисау, отстранив президента республики Умару Сисоку Эмбало. Выступивший по национальному телевидению бригадный генерал Денис Н'Канья заявил, что Сисоку Эмбало лишен власти и она перешла к Высшему военному командованию по восстановлению порядка.

Он объявил, что разведка выявила план по дестабилизации Гвинеи-Бисау "с участием действующих в стране наркобаронов" и утверждал, что к ввозу готовилась партия оружия "для изменения конституционного строя". Военные приостановили деятельность всех гражданских институтов, закрыли внешние границы Гвинеи-Бисау, ввели комендантский час, приостановили деятельность СМИ. Они прекратили подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах. Избирком планировал объявить их результаты 28 ноября.