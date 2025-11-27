По итогам заседаний структур ОДКБ в Бишкеке подписаны 10 документов

Их внесут в повестку дня проводимого 27 ноября заседания Совета коллективной безопасности организации

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Бишкеке совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 10 документов. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

По его данным, были подписаны решения "О проекте декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", "О проекте решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об антинаркотической стратегии государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы" и "О проекте заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков". В перечень вошло заключение СМИД "О проекте решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности".

Эти документы будут внесены в повестку дня проводимого в Бишкеке 27 ноября заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Саммит организации планируется провести в узком и расширенном составах.