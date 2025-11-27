Жапаров: ОДКБ в 2025 году сделала шаги по противодействию современным вызовам

Президент Киргизии отметил, что под председательством республики активно велась работа по укреплению международного авторитета организации и расширению внешнеполитической координации

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году под председательством Киргизии сделала конкретные шаги по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Вместе с тем на период предприняты конкретные шаги по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Активно велась работа по укреплению международного авторитета нашей организации и расширению внешнеполитической координации. Были реализованы практические меры в сфере военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества", - сказал он.

В продолжении Жапаров напомнил о ряде крупных военных учений, проведенных в 2025 году, в том числе совместных маневрах сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2025", учениях разведывательных подразделений "Поиск 2025", учениях по материально-техническому обеспечению "Эшелон 2025", прошедших в Белоруссии, и командно-штабных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж 2025" в Киргизии.