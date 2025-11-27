ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минск назвал "полной ерундой" слова об утрате значимости ОДКБ

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, это "говорят люди, которые недалекие"
07:36

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не утрачивает своей актуальности.

На полях саммита объединения в Бишкеке главу ведомства попросили прокомментировать утверждения о том, что ОДКБ теряет свою актуальность. "Это полная ерунда. Так мы к этому относимся. Это говорят люди, которые недалекие. ОДКБ имеет свою силу. Казахстан, 2022 год показали (размещение в Казахстане Коллективных миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 года. - прим. ТАСС), что мы можем быстро реагировать на такие серьезные вызовы, которые прежде всего заточены, чтобы страну развалить изнутри", - цитирует министра агентство БелТА.

Хренин также отметил, что партнеры по ОДКБ понимают, что не просто так это на Западе делается. "И сегодня в докладе госсекретаря [Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича] прозвучало, что мы видим заблаговременную подготовку, если говорить военным языком, к военным действиям. Наши партнеры, конечно же, определенную тревогу выражают. У нас есть четкое понимание и взаимодействие. Здесь, конечно, Союзное государство больше работает. Это наша братская Россия. Региональная группировка войск. Мы полностью принимаем комплекс [мер] по нивелированию и снижению этих угроз", - подчеркнул глава ведомства. 

