Лукашенко: Белоруссия выступает за честный и открытый диалог без ультиматумов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Минск выступает за честный и открытый диалог без ультиматумов и предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

"Мы за диалог и это демонстрируем в своей политике. Честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году республика инициировала Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, предложив площадку для наведения мостов и поиска компромиссных решений в целях преодоления разногласий в регионе.