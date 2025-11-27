Экс-эксперт СПЧ ООН заявил о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

По словам Альфреда де Зайаса, ЕС и Североатлантический альянс пока "находятся в состоянии отрицания"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украина и ее союзники в НАТО уже проиграли конфликт с Россией, и западная пропаганда не может этого изменить. Об этом заявил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

"Кампании по связям с общественностью и неустанная западная пропаганда не меняют реальной обстановки на местах, а она заключается в том, что Украина и НАТО проиграли войну, - написал он в Х. - Лучше всего сейчас принять реальность и не усугублять провальные стратегии".

По мнению юриста, двойные стандарты, преобладающие в западных нарративах, очевидны "любому, кто способен мыслить нестандартно". При этом для достижения мира на Украине требуется решить коренные причины конфликта, считает де Зайас. Пока ЕС и НАТО "находятся в состоянии отрицания". "Если они не признают свою ответственность, мир невозможен", - добавил эксперт.