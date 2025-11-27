WSJ: ФРГ два года секретно готовила план конфликта с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Немецкие власти более двух лет разрабатывали секретный план ведения конфликта с Россией, среди положений которого значится переброска 800 тыс. военных НАТО на восток по территории ФРГ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что около 800 тыс. военных из Германии, США и других стран НАТО будут использовать немецкую инфраструктуру для переброски сил на восток. В документе объемом 1,2 тыс. страниц подробно указано, какие порты, реки, железные и автомобильные дороги будут задействованы. Кроме того, в плане описано, как власти будут обеспечивать контингент припасами и защищать его по пути.

Газета отмечает, что существование такого плана означает возврат к ценностям времен холодной войны и стирание границ между гражданской и военной сферами. При этом в нем отмечены современные условия: устаревшая инфраструктура Германии, особенности современных законов и малая численность вооруженных сил. Как пишет издание, в случае эскалации страна станет плацдармом для сил НАТО, а не будет на передовой.

По данным газеты, планировщики столкнулись с проблемами. Современная немецкая инфраструктура нуждается в ремонте и не подходит для использования в военных целях, что может ограничить мобильность войск. Кроме того, реализации плана могут помешать ориентированные на более мирное время законы в сфере закупок и защиты данных.

Газета сообщает, что Бундесвер (ВС ФРГ) скрытно вел подготовку больниц, полиции, спасателей и операторов автомагистралей к возможному военному конфликту. К 2029 году власти Германии намерены потратить €166 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры и подготовку ее к двойному использованию - гражданскому и военному. 15 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с утверждением в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что развитие военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Он называл чушью заявления европейских политиков о возможной войне с Россией и выражал сомнение, что они верят в то, что говорят. В минувшем году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия никому не угрожает, в отличие от НАТО.