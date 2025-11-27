Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне

Президент Белоруссии отметил, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят около $1,6 трлн

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что западные политики целенаправленно готовятся к войне и продолжают накачивать Украину вооружениями.

Выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности глава государства заявил, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят порядка $1,6 трлн. При этом растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы, в свою очередь Польша в 2026 году выделит на оборону почти $55 млрд (около 5% ВВП) и станет лидером НАТО по этому показателю.

Все вышеперечисленные факты в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствуют о целенаправленной подготовке западных политиков к войне. Лукашенко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, сказал, что "не мы" "готовимся к войне, а по всем фактам - они". Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА. Он также отметил, что страны Запада продолжают накачивать оружием Украину. Лукашенко пояснил, что, где это оружие находится, "всем понятно - по всему миру растекается".