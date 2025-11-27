КНР призвала Японию выполнять обязательства в ООН и исправить свои ошибки

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь предложила японской стороне "немедленно отозвать свои ошибочные заявления" после слов премьера Санаэ Такаити о возможном военном кризисе у Тайваня

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Японии необходимо задуматься и исправить свои ошибки, а также выполнять минимальные обязательства как стране - участнице ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы вновь настоятельно призываем японскую сторону серьезно задуматься и исправить ошибки, немедленно отозвать свои ошибочные заявления, продемонстрировать свои обязательства перед Китаем практическими действиями и выполнить свои минимальные обязательства как члена Организации Объединенных Наций практическими шагами", - заявили в МИД.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как японский премьер Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.