Литва обсудит вопрос денонсации договора с Белоруссией о правовой помощи

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также заявила, что ее страна может обратиться в международные судебные инстанции в связи с угрозой безопасности гражданской авиации

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Литва на фоне пограничного кризиса рассмотрит вопрос денонсации договора с Белоруссией о правовой помощи. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила премьер-министр Инга Ругинене.

"Этот вопрос нам непременно придется обсудить, но он двусторонний. Мы тоже можем обратиться в международные судебные инстанции в связи с угрозой безопасности гражданской авиации из-за запускаемых контрабандистами с территории Белоруссии воздушных шаров", - сказала она.

В результате пограничного кризиса с односторонним закрытием Литвой на месяц границы в Белоруссии застряли более 1 тыс. литовских фур. Минск распорядился, чтобы они были поставлены на платные охраняемые стоянки. Если литовские компании откажутся за это платить, так как утверждают, что Белоруссия умышленно не пропускает обратно в Литву их грузовики, белорусская сторона может потребовать плату через суд. По договору о правовой помощи эти решения были бы для Литвы обязательными.