Белоруссия поддержала РФ в реакции на предложение США по миру на Украине

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что определенным силам в Европе надо отказаться от конфронтации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона поддерживает усилия России в реагировании на предложение США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

"Что касается Беларуси, да я вижу сегодня по реакции и всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия [президента РФ] Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору на Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

"Но не понимаю, как они от нее откажутся, если они тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение. Процесс запущен. Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - отметил Лукашенко.