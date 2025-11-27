Лукашенко пожелал Путину успешного председательства в ОДКБ

Председательство в организации переходит к России в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успешного председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году.

"Российской Федерации, вам, Владимир Владимирович, желаю успешного председательства в 2026 году", - сказал Лукашенко на саммите организации в Бишкеке. Слова президента республики приводит агентство БелТА.