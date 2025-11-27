В США оставили в силе штраф Трампу в $1 млн по делу Хиллари Клинтон и РФ

При вынесении решения была учтена "практика злоупотребления судебными ресурсами" со стороны президента США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральный апелляционный суд в Атланте (штат Джорджия) оставил в силе штраф в размере почти $1 млн, который был наложен на президента США Дональда Трампа и его экс-помощницу Алину Хаббу, по их иску против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми о связанных с Россией утверждениях. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции.

"Многие правовые аргументы Трампа и Хаббы действительно были несерьезными", - отмечается в документе. Судьи решили, что истцы совершили "наказуемое деяние", подав иск против Клинтон и Коми. При вынесении решения была учтена "практика злоупотребления судебными ресурсами" со стороны Трампа.

Таким образом, апелляционный суд в Атланте отклонил ходатайство главы государства о возобновлении судебного процесса от 2022 года против Клинтон, Коми и других лиц в связи с их утверждениями о связях России с избирательной кампанией Трампа в 2016 году. По заявлениям обвинения, имел место масштабный сговор с целью выдвижения ложных обвинений против нынешнего американского лидера, а затем инициирования расследований приписываемых ему связей с Москвой.

За последние дни судьи уже не в первый раз принимают решение против президента. На прошлой неделе была отклонена попытка Трампа возобновить судебный процесс против телекомпании CNN за использование термина "большая ложь" для описания приписываемых ему действий по подрыву президентских выборов в 2020 году.

Хабба была частным адвокатом, работавшим на Трампа по делу о приписываемых ему связях с Россией. Позже она вошла в команду юристов руководителя вашингтонской администрации. В марте этого года Трамп назначил Хаббу временно исполняющей обязанности федерального прокурора штата Нью-Джерси.

В январе 2023 года суд штата Флорида постановил, что Трамп и Хабба должны уплатить штраф с целью возмещения судебных издержек, понесенных Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и другими лицами из-за иска.