Лидеры ОДКБ призвали США поддержать инициативу России по сохранению СНВ

Это необходимо для того, чтобы не допустить гонки вооружений, говорится в тексте декларации

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке приветствовали российскую инициативу по сохранению как минимум в течение года статус-кво Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) и призвали Вашингтон поддержать это начинание, чтобы не допустить гонки вооружений.

"Приветствуем конструктивную инициативу Российской Федерации по сохранению как минимум в течение одного года после прекращения существования в феврале 2026 года российско-американского Договора о СНВ статус-кво, сложившегося благодаря данному соглашению применительно к соответствующим арсеналам Российской Федерации и США", - говорится в тексте декларации, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

"Призываем американскую сторону поддержать данное начинание, нацеленное на обеспечение предсказуемости и сдержанности в указанной сфере, предотвращение гонки вооружений и содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в документе.

22 сентября на совещании с Советом безопасности президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

13 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что реакции США на российские предложения пока нет. 21 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщил, что предпосылок для сохранения ДСНВ пока нет, а Москва и Вашингтон не находятся в диалоге по данному вопросу.