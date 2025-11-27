ОДКБ беспокоят попытки извне превратить Евразию в арену противостояния

Лидеры стран организации отразили эту проблему в принятой по итогам прошедшего в Бишкеке совета коллективной безопасности декларации

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ выразили в принятой декларации обеспокоенность попытками извне использовать евразийское пространство как арену для геополитического противостояния.

"Акцентируем обеспокоенность в связи с попытками использования Евразии в качестве арены геополитического противостояния, продвижения инициатив, направленных на разрушение сложившихся связей и процессов евразийской интеграции", - отмечается в документе.

Декларация принята по итогам прошедшего в четверг в Бишкеке совета коллективной безопасности ОДКБ.