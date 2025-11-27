Сийярто: исключение Венгрии из санкций США сохранится на срок полномочий Трампа

Отношения между американским лидером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будут хорошими, пока Дональд Трамп остается на своем посту, заявил глава венгерского МИД

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БЕЛГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Исключение Будапешта из режима санкций, введенных США против поставок нефти и газа из России, останется в силе, пока у власти находятся американский президент Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы знаем, что отношения между президентом и премьер-министром будут хорошими, пока президент Трамп остается на своем посту, а премьер-министр Орбан [будет] главой правительства, а это исключение будет действовать", - подчеркнул глава МИД.

22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступили в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

Орбан и Трамп условились на встрече в Вашингтоне 7 ноября, что США предоставят Венгрии исключение из американских санкций, введенных против российских энергетических компаний. Позднее ряд западных СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что освобождение предоставлено сроком на один год. В Будапеште настаивают на том, что исключение будет бессрочным.