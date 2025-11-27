ОДКБ обеспокоена приближением к ее границам военной инфраструктуры

В итоговой декларации саммита ОДКБ также отмечают важность сохранения космоса для мирных целей "в интересах будущих поколений"

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоены приближением к их границам военной инфраструктуры нескольких государств и организаций. Об этой говорится в итоговой декларации саммита ОДКБ в Бишкеке, подписанной лидерами стран-участниц организации.

"Выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с придвижением к границам государств - членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркиваем неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, создающих угрозы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

В ОДКБ также отмечают важность сохранения космоса для мирных целей "в интересах будущих поколений" и подчеркивают "востребованность активизации общих усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе и переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту, предусматривающему гарантии неразмещения оружия в космосе и неприменения силы или угрозы силой с использованием космических объектов.

"Акцентируем обеспокоенность в связи с попытками использования Евразии в качестве арены геополитического противостояния, продвижения инициатив, направленных на разрушение сложившихся связей и процессов евразийской интеграции", - подчеркивается в документе.