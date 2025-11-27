Парламент Молдавии одобрил решение о закрытии Русского дома в Кишиневе

Денонсацию соглашения одобрили в окончательном чтении голосами 52 депутатов от правящей Партии действия и солидарности

Здание парламента Молдовы © Pieter Brantjes/ Shutterstock/ FOTODOM

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято в окончательном чтении голосами 52 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Данное решение также поддержали пять депутатов от оппозиционной партии "Демократия дома".

"Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения", - говорится в документе, который направят на утверждение президенту страны Майе Санду.

Если она подпишет документ, как заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой, Кишинев официально уведомит российскую сторону о выходе из соглашения. По данным правительства Молдавии, для этого одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.