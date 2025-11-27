ОДКБ нацелена на повышение боевой готовности войск в борьбе с угрозами

Лидеры стран организации по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации приняли 15 документов

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены продолжить повышение боевой готовности сил коллективной безопасности в борьбе с вызовами и угрозами. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

"Заявляем о намерениях продолжать поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - говорится в тексте декларации. В документе отмечается, что главы государств констатировали эффективность ежегодно проводимых на территориях стран - членов ОДКБ плановых совместных учений войск организации.

Лидеры стран, входящих в ОДКБ, по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации также приняли 15 документов.