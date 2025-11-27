Лукашенко: европейцам не победить в конфликте на Украине

Они не хотят мира, подчеркнул президент Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Европейцы не хотят мирного урегулирования на Украине, но им не победить в этом конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Дело в том, что они не хотят этого мира, только не понимаю, зачем им война. Они ее не выигрывают. Говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию", - сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.

Белорусский лидер выразил мнение, что европейцы поймут необходимость урегулирования. "Но вот эти предложения, которые признаны и приняты, в основном приняты президентом [России Владимиром] Путиным. И президент [США Дональд] Трамп их предложил, команда его. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти. И украинцы", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в ЕС не хотят принимать лимит армии Украины в 600 тыс. человек, а настаивают на 800 тыс. человек. "Господь с вами, 600 тыс., надо содержать армию. У поляков сегодня, она посильнее экономически страна, 200 тысяч. Ну, они там хотят больше. 800 тыс., вы представляете, в России почти такая армия, огромная Россия. Ну, вот такие вот, цепляются за что попало", - подчеркнул он.